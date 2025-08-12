25-річний співак Wellboy висловився про мобілізацію та чи готовий піти воювати: "Досяг цього віку"

Wellboy

Український співак Антон Вельбой, він же Wellboy, висловився про свою готовність долучитися до лав ЗСУ.

На початку червня виконавцеві виповнилося 25 років. Тож тепер він досяг призовного віку й може бути мобілізованим. На це Антон реагує доволі спокійно. В коментарі oboz.ua він говорить, що не має бронювання, тому у разі такої потреби не буде ухилятися від служби й діятиме в рамках закону.

"Поки що повісток не отримував, і на вулиці мене не зупиняли. Тільки нещодавно досяг цього віку. Якщо ж мені вручать повістку або зупинять для перевірки, я, звичайно, виконуватиму всі вимоги чинного законодавства", — зазначив зірка.

Wellboy / © instagram.com/a.wellboy

Wellboy додав, що поки не проходив жодних військових підготовок, як це робили деякі його колеги раніше. Натомість поки що лишень нарікає на свою фізичну форму.

"Військову підготовку поки не проходив, багато хто робить це для себе, але я ще не встиг. До того ж зараз трохи погладшав, став як тюфтель", — з гумором відповів співак.

нагадаємо, раніше Wellboy переживав складний період свого життя. Зокрема, спершу він втрапив у конфлікт з військовим у Києві, після чого почали ширитися чутки про зловживання наркотичними речовинами. Цю інформацію артист підтвердив і заявив, що дійсно проходив лікування у реабілітаційному центрі. Утім, через час зізнався, що це, на жаль, не допомогло. Ба більше, на цьому тлі у нього виникла низка хвороб.