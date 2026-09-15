25-річний син Бреда Пітта офіційно зрікся його прізвища і став на бік матері Джолі

Анджеліна Джолі та Бред Пітт

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Старший син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта — Меддокс — офіційно змінив своє прізвище.

Тепер у юридичних документах 25-річний хлопець значиться як Меддокс Чіван Джолі, без прізвища свого батька, яке носив від народження. Як повідомляє People із посиланням на публічні судові документи, відповідне рішення 14 вересня ухвалив суддя Вищого суду округу Лос-Анджелес. Запит на зміну імені Меддокс подав ще 28 травня.

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Це рішення не стало зовсім несподіваним. Ще у лютому Меддокс представився як Меддокс Джолі у титрах фільму «Кутюр», де працював асистентом режисера. Стрічку знімала його мати Анджеліна Джолі, яка також виконала у ній головну роль.

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До слова, Меддокс став не першою дитиною колишнього подружжя, яка дистанціювалася від прізвища Пітта. У серпні 2024 року юридично змінила ім’я їхня донька Шайло. Відтоді вона офіційно так само носить прізвище Джолі.

Анджеліна Джолі з дітьми / © Associated Press

Також від прізвища батька відмовляється Вів’єн. У програмі бродвейської вистави «Чужі», над якою вона працювала разом із мамою, дівчина була зазначена як Вів’єн Джолі. У липні вона подала відповідне клопотання до суду, пояснивши рішення особистими причинами. Розгляд її заяви запланований на листопад.

Ще одна донька пари, Захара, у червні подала документи на офіційну зміну прізвища. За кілька тижнів до цього, під час випускної церемонії в коледжі, її оголосили зі сцени як Захару Марлі Джолі, хоча в офіційній програмі вона була записана як Джолі-Пітт. Слухання щодо її заяви має відбутися 28 вересня.

Анджеліна Джолі з дітьми / © Associated Press

Меддокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс та Вів’єн — шестеро дітей Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Колишнє подружжя розійшлося 2016 року, а офіційно завершило процес розлучення лише у грудні 2024-го.

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Зміна прізвища Меддокса відбулася майже рівно через десять років після інциденту на приватному літаку, який став одним із ключових моментів у розриві пари. У вересні 2016 року повідомлялося про конфлікт між Піттом та одним з його дітей під час польоту.

Після цього Джолі подала на розлучення. Згодом розслідування щодо Пітта завершили без висновків про його можливе жорстоке поводження з дітьми. Проте нещодавно людина з оточення актора заявила, що між ним та дітьми нині майже немає спілкування. Водночас джерело, близьке до Джолі, закликало поважати рішення дітей та не робити публічних висновків про причини їхніх вчинків.

Нагадаємо, на початку вересня Бред Пітт заінтригував одруженням із молодшою на 26 років коханою. Однією фразою він спровокував шквал чуток.

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