26-річна донька Кузьми Скрябіна розповіла про свою хворобу, яку змогла вилікувати за кордоном

У 9 років у Барбари почалися серйозні проблеми зі шкірою обличчя.

Донька Кузьми Скрябіна Барбара Кузьменко вперше поділилася подробицями хвороби, які мучила її ще з дитинства.

Як зізналася 26-річна Барбара, у 9-річному віці у неї почалися серйозні проблеми зі шкірою обличчя - у неї діагностували важку форму акне. За словами доньки Скрябіна, що вони з баткьами лише не робили, аби вилікувати хворобу:

“На жаль, не судилося нам на той час знайти лікарів, які могли б мені допомогти. Кожен тиждень мені доводилося переживати чистки обличчя, після яких потім дуже довго лікувала рубці. Пілінги, яких немає в жодному міжнародному протоколі. Переливання крові, всілякі "болтушки", імуномодулятори – нічого не допомагало. Ставало тільки гірше і гірше”, - поділилася Барбара з oboz.ua.

Врешті, розповіла Барбара, її батько знайшов у Празі лікарку, яка допомогла дівчині раз і назавжди забути про неприємну хворобу. Спеціалістка працювала на кафедрі дерматології в одному з дослідницьких інститутів:

“Ми почали їздити до неї. Вона лікувала мене виключно за міжнародними протоколами, керувалася принципами доказової медицини. І в років 17 мені вдалося забути про свою проблему”, - розповіла донька Кузьми.

Донька Кузьми Скрябіна Барбара / Фото: instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Ця ситуація визначила й подальшу професію Барбари. Дівчина з дитинства мріяла стати ветеринаром. Однак в 17 років вступила до медичного вишу на лікаря-дерматолога:

“Коли нічого мені не допомагало, я дуже хотіла в цьому розібратися. І вирішила присвятити своє життя цьому покликанню ще з 13 років, настільки була в цій темі”, - пояснила вибір професії Барбара.

Зараз дівчина працює лікарем-дерматологом в одному з медичних закладів столиці.

Нагадаємо, раніше донька Кузьми Скрябіна вперше розповіла про причини смерті її бабусі Ольги Михайлівни Кузьменко, яка пішла з життя 23 вересня 2023 року.

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