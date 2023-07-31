26-річна донька Мадонни Лурдес Леон оголеною знялася у зухвалій фотосесії

Донька американської зірки Мадонни - Лурдес Леон - приголомшила відвертою фотосесією.

26-річна співачка й модель стала обличчям рекламної компанії бренду DION LEE. Лурдес продемонструвала нову колекцію сумок вельми зухвалим способом.

Для фотосесії донька Мадонни позувала повністю оголеною. На одному з фото всі пікантні місця дівчини були прикриті сумками на ланцюжку, які імітували одяг на ній. Образ Лурдес доповнили чорні шкіряні ботфорти.

Лурдес Леон / Фото: instagram.com/lourdesleon

На іншій світлині повністю оголена дівчина сиділа біля письмового столу та дивилася на ще одне своє фото на екрані комп'ютера. Також Лурдес показала обличчя з ланцюжками від сумки на портреті.

Лурдес Леон / Фото: instagram.com/lourdesleon

Лурдес Леон / Фото: instagram.com/lourdesleon

Нагадаємо, що днями Мадонна також поділилася спільно світлиною з донькою. Співачка подякувала Лурдес та іншим своїм дітям за підтримку після її госпіталізації.

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