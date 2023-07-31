26-річна донька Мадонни Лурдес Леон оголеною знялася у зухвалій фотосесії

Співачка стала обличчям рекламної компанії.
Донька американської зірки Мадонни - Лурдес Леон - приголомшила відвертою фотосесією.
26-річна співачка й модель стала обличчям рекламної компанії бренду DION LEE. Лурдес продемонструвала нову колекцію сумок вельми зухвалим способом.
Для фотосесії донька Мадонни позувала повністю оголеною. На одному з фото всі пікантні місця дівчини були прикриті сумками на ланцюжку, які імітували одяг на ній. Образ Лурдес доповнили чорні шкіряні ботфорти.
На іншій світлині повністю оголена дівчина сиділа біля письмового столу та дивилася на ще одне своє фото на екрані комп'ютера. Також Лурдес показала обличчя з ланцюжками від сумки на портреті.
Нагадаємо, що днями Мадонна також поділилася спільно світлиною з донькою. Співачка подякувала Лурдес та іншим своїм дітям за підтримку після її госпіталізації.
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