26-річна донька Мадонни Лурдес повністю оголилася у містичному кліпі, на який її надихнула мама

Старша донька американської попзірки Мадонни Лурдес Леон пішла стопами знаменитої мами і будує не лише модельну, а й співочу кар'єру.

Так, днями Лурдес випустила містичний кліп на композицію Spelling. Як зізналася артистка, на знімання цього відео її надихнула легендарна робота її мами на трек Frozen.

Так само як і в кліпі Мадонни, Лурдес постає у чорному вбранні, а відео витримане у чорно-блакитних кольорах. В кліпі 26-річна виконавиця постає в образі відьми, яка літає посеред лісу. У певний момент Лурдес "перетворюється" на собаку, ворон. Не обійшлося і без пікантних сцен. Наприкінці відеороботи співачка постала повністю оголеною.

Шанувальники співачки-початківця зазначили, що їм прийшла до смаку робота Лурдес Леон, а хтось був у захваті від того, наскільки дівчина схожа на свою зіркову маму:

Як приємно чути оригінальну музику! Мені подобаються посилання на кліп її матері "Frozen" і навіть тексти таких пісень, як "I'm So Stupid"

Мені подобається, що вона віддає данину поваги "Frozen". Показує, наскільки вона поважає і цінує свою маму

Для мене це левітація, така ж гіпнотична, як і "Frozen". Велика шана, це як подяка її незвичайній матері

Нагадаємо, тим часом сама Мадонна не припиняє дивувати шанувальників своїм виглядом. Днями 65-річна зірка поділилася екстравагантними світлинами, на яких показала своє обличчя зблизька.

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