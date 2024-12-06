26-річна донька Майкла Джексона виходить заміж

Молодша донька попкороля Майкла Джексона від дружини Деббі Роу – модель Періс – оголосила про заручини зі своїм хлопцем.

Радісну звістку Періс повідомила 6 грудня у своєму Instagram. Модель опублікувала низку фото з коханим, музикантом і продюсером Джастіном Лонгом і привітала його з днем народження. Донька Джексона висловила вдячність обранцеві за всі їхні щасливі миті.

"З днем народження, мій коханий. Життя з тобою ці останні роки було невимовним вихором. Я не могла й мріяти про когось більш ідеального для мене, щоб втілити це все в життя. Дякую, що дозволяєш мені бути твоєю. Я люблю тебе", - замилувала підписом світлин Періс Джексон.

Періс Джексон з нареченим / Фото: instagram.com/parisjackson

Періс Джексон з нареченим / Фото: instagram.com/parisjackson

Щоправда, цікавим серед усіх фото стало одне з останніх у серії. На ньому уважні фани помітили, як Джастін освідчується 26-річній коханій на тлі вишуканої зали. І після цього новоспечена наречена розмістила ще декілька фото з важливого моменту у сторіз.

Періс Джексон з нареченим / Фото: instagram.com/parisjackson

Періс Джексон з нареченим / Фото: instagram.com/parisjackson

Періс Джексон з нареченим / Фото: instagram.com/parisjackson

Нагадаємо, нещодавно у житті зірки "МастерШефа" Лізи Глінської також сталися зміни в особистому житті. Шеф-кухарка повідомила, що незабаром вперше стане мамою й показала миле фото з округлим животиком.

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