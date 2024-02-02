26-річна донька Кузьми Скрябіна розчулила архівним фото з татом у роковини його смерті

Барбара показала фото зі свого дитинства з татом.

Сьогодні, 2 лютого, минуло 9 років як з життя пішов легендарний співак Кузьма Скрябін, справжнє ім'я якого – Андрій Кузьменко.

З цього приводу донька Барбара вшанувала пам'ять батька й розмістила у своєму фотоблогу щемливі кадри з дитинства. На зображенні Кузьма навприсядки одягає маленьку донечку. Співак у квартирі постає у сорочці, чорній куртці й червоним беретом. Він щасливо усміхається й не зводить погляду від доньчиної куртки, яку збирався їй одягти. Вочевидь, родина збиралася на прогулянку.

Кузьма Скрябін з донькою / Фото: instagram.com/kuzmenko_barbara

До слова, під світлиною 26-річна Барбара описала свої емоції за допомогою смайлика. Дівчина залишила емоджі у вигляді розбитого серця, який виказує її біль від утрати.

Зазначимо, Андрій Кузьменко загинув у жахливій автокатастрофі 2 лютого 2015 року. Тоді артист повертався зі свого концерту у Кривому Розі. Вдома на нього чекала дружина Світлана й донечка Барбара, якій на той момент виповнилося лише 17 років.

Нагадаємо, нещодавно з нагоди особливого свята архівним фото з покійною мамою ділилася співачка Тоня Матвієнко. У кадрі бабуся Ніна Митрофанівна ніжно обіймає і цілує онучку, яку назвали на її честь.

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