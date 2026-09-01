26-річна дружина Остапчука пожалілась на тяжку другу вагітність: "Більше жодних діток"

Володимир Остапчук із дружиною / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

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Дружина українського ведучого Володимира Остапчука — блогерка Катерина Полтавська — пожалілась на тяжку другу вагітність.

Так, у пари незабаром народиться ще одна спільна дитина. Обраниця шоумена зараз перебуває на 16-му тижні вагітності. Однак Катерина Полтавська не приховує, що з другою дитиною їй значно складніше, зокрема, імунітет значно ослаб.

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Зокрема, син подружжя у садочку захворів. Тим часом Катерина Полтавська одразу ж теж занедужала, і хвороба проявились у гіршій формі. Дружина Остапчука жартує, якщо так і далі піде, то більше вона не наважиться на ще одну дитину.

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«У нас лікарняний. Тім 4 дні тому приніс нежить із садочка. У мене вчора з’явилася ангіна та нежить. Ангіна востаннє в мене була в школі. Але через вагітність слабкий імунітет зараз. Загалом мене ця вагітність добиває по стану здоров’я. Більше жодних діток», — ділиться блогерка.

Дружина Володимира Остапчука / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Зазначимо, Володимир Остапчук від осені 2022 року перебуває в стосунках із Катериною Полтавською, з якою врешті й одружився. У грудні 2024-го у пари народився спільний син Тимофій. Зараз подружжя чекає на появу другою дитини.

До речі, нещодавно колишня дружина Володимира Остапчука відреагувала на нову вагітність його нинішньої. Йдеться про Олену Войченко, з якою шоумен виховує сина та доньку.

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