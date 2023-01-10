26-річна Гейлі Бібер зізналась, як після мікроінсульту погіршилося її психологічне здоров'я

Дружина канадійського співака Джастіна Бібера, модель Гейлі, розповіла, як мікроінсульт вплинув на її психологічне здоров'я.

Зокрема, знаменитість зізналась, раптовий недуг не приніс значної шкоди її фізичному здоров'ю. 26-річна модель вважає, що їй відносно пощастило у цьому плані.

Утім, психологічне здоров'я Гейлі похитнулося, адже у неї з'явився постравматичний синдром. Бібер також боялася, що мікроінсульт може трапитися знову.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

"Я боролася з великим занепокоєнням і з невеликим посттравматичним стресовим розладом через страх, що це трапиться знову. Це були такі відчуття, які я більше ніколи не хочу відчувати. Це було так жахливо і неприємно, що збивало мене з пантелику у всіх відношеннях, які тільки можна уявити", - розповіла знаменитість, пише Daily Mail.

Гейлі також додала, що розповіла про це назагал, аби поділитися з прихильниками власним досвідом, і щоб у разі чого вони були готові.

Нагадаємо, у Гейлі Бібер стався мікроінсульт у квітні минулого року. Тоді моделі раптом стало зле. Зірці було складно говорити, адже права сторона обличчя опускалася, також вона відчула оніміння правої руки. Джастін злякався за дружину і терміново викликав швидку допомогу.

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