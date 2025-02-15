26-річна коханка Ілона Маска заявила про народження йому 13-ої дитини

Американський мільярдер і винахідник Ілон Маск опинився в епіцентрі чуток про поповнення у родині.

Так, у соцмережі X 26-річна блогерка, письменниця та прихильниця Дональда Трампа Ешлі Сент Клер повідомила, що таємно народила мільярдеру дитину. За її словами, немовля народилося п'ять місяців тому. У дописі Ешлі зазначила, що б і надалі приховувала це, якби не численні спекуляції у ЗМІ.

"П’ять місяців тому я вітала нову дитину у світі. Ілон Маск – батько. Раніше я не розголошувала це, аби зберегти конфіденційність і створити безпеку для нашої дитини, але останніми днями стало зрозуміло, що таблоїди мають намір втрутитися, незалежно від шкоди, яку це завдасть", - написала Ешлі.

Ешлі Сент Клер заявила про народження дитини від Ілона Маска

Також вона закликала ЗМІ не втручатися в її особисте життя та "дати дитині рости в нормальному та безпечному середовищі". І додала, що не показуватиме публіці новонародженого. Щоправда, сам епатажний Ілон Маск поки що ані спростував, ані підтвердив цю інформацію. Але якщо це виявиться правдою, то для нього це стане 13-ю дитиною, а для письменниці - другою.

Ешлі Сент Клер

Зазначимо, загалом Ілон Маск виховує 12 дітей. Перших шестеро нащадків, один з яких помер на 10-му тижні життя, бізнесмену народила канадська письменниця Джастін Маск. Ще трьох дітей знаменитості народила співачка Grimes. 2021-го стало відомо, що винахідник став батьком близнюків від бізнесвумен Шівон Зіліс, яка потім 2024-го народила йому ще одну дитину.

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