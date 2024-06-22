26-річний блогер Волошин спростував чутки про переїзд за кордон: "Змушений когось порадувати"

Ексчоловік співачки Анни Трінчер, український блогер Олександр Волошин заперечив свій нібито переїзд за кордон.

Так, днями Волошин на своїй сторінці в Instagram повідомив про кардинальні зміни в житті й переїзд до Варшави. За його словами, це буцімто мало статися наступного тижня. Втім, уже наступного дня блогер оприлюднив сторіз з поясненням, де розставив усі крапки над "ї". Зокрема, у розмові з другом по телефону Олександр зізнається, що пожартував, адже на сторіз спеціально зробив одруківку у назві міста "Варшава" і написав "Варашава". Тим самим поглузувавши над друзями й мільйонною авдиторією.

Олександр Волошин

"Я щойно виставив про те, що їду до Варшави, й одразу дзвінок від товариша. Але змушений когось порадувати, а когось розчарувати: в Варшаву я не переїжджаю… А от щодо "Варашави" я ще подумаю", - з гумором зазначив Волошин.

Тим не менш, друзі блогера були спантеличені новиною й після викриття правди з усмішкою та обуренням водночас "подякували" за такий жарт нецензурною лайкою.

Нагадаємо, Олександр Волошин час від часу все ж виїздить за кордон під час війни й нещодавно пояснив, як йому це вдається.

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