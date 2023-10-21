26-річний позашлюбний син Шварценеггера шокував схожістю з батьком і показав величезні біцепси

Позашлюбний син американського актора і ексгубернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера Джозеф Баен поділився своїми новими фото зі спортзали.

Як відомо, 26-річний Баен пішов шляхом свого легендарного батька. Хлопець активно займається спортом і є професійним культуристом. На знімках, які Джозеф розмістив в Instagram, він постає у темно-сірих шортах і демонструє своє прокачане тіло. Варто зазначити, що син Шварценеггера дуже схожий на нього не лише зовнішньо, а й статурою тіла.

Син Арнольда Шварценеггера (ліворуч) / Фото: instagram.com/joebaena

Син Арнольда Шварценеггера (ліворуч) / Фото: instagram.com/joebaena

До речі, поруч з Баеном на світлинах позує не менш відомий інфлюенсер Френкі Лапен. Чоловіка прославили неймовірного розміру сідниці.

Син Арнольда Шварценеггера та Френкі Лапен / Фото: instagram.com/joebaena

"Ніколи не вгадаєте, що ми сьогодні качали", - заінтригував підписом до фото Баен.

Нагадаємо, що Джозеф Баен з'явився на світ після роману Арнольда Шварценеггера з покоївкою Мілдред, яка працювала у його будинку протягом 20 років. Про наявність у "залізного Арні" позашлюбного сина стало відомо лише 2011 року, коли Джозефу було вже 12 років. Актор ретельно приховував цю історію зі своєї біографії від преси.

Також від колишньої дружини Марії Шрайвер Шварценеггер має четверо дітей. Зі Шрайвер зірка був одружений від 1986 до 2021 року.

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