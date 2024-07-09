26-річну доньку Майкла Джексона заскочили за прогулянкою у США: який вигляд вона має зараз

Молодша донька попкороля Майкла Джексона від дружини Деббі Роу – Періс – вперше за тривалий час показалася на публіці.

Єдина донька легендарного музиканта завжди намагається уникати публічності, бо, як вона зізнавалася, від надмірної уваги вона переживає гострі галюцинації та параною. Втім, днями вона все ж потрапила в об'єктив папараці в Лос-Анджелесі, США. Донька Джексона прямувала на обід з подругою в місцевий заклад харчування. Для свого виходу вона обрала короткі джинсові шорти, білу футболку, коричневий кардиган та шкіряні ботильйони. Періс доповнила свій образ аксесуарами, сонцезахисними окулярами та сумкою.

Paris Jackson showcases her toned legs in Daisy Duke shorts in LA... after revealing she is making music that will address her past 'heartbreak' https://t.co/j0adsn98Jx — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 8, 2024

Як відомо, Періс пішла стопами батька та 2020 року почала займатися музикою. Зокрема, випустила свій дебютний альбом, у якому за допомогою пісень вона розповідає "власну історію". У своїх інтерв'ю донька Майкла зазначала, що натхнення здебільшого вона черпала з болісних періодів її життя. Також спадкоємиця музиканта займається моделінгом та знімається у фільмах.

Нагадаємо, раніше Періс Джексон виходила разом з двома братами на світський захід, щоб вшанувати пам'ять про батька. Зокрема, одразу троє дітей покійної зірки прийшли на допрем'єрний показ мюзиклу "MJ: The Musical" про нього.

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