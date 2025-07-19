26-річний репер OTOY оголосив про майбутнє весілля просто зі сцени: хто його наречена

OTOY / © instagram.com/otoysounds

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Український репер OTOY здивував своїх фанів несподіваною новиною — артист повідомив, що зовсім скоро змінить свій сімейний статус.

Виконавець лаконічно заявив про своє майбутнє одруження просто з головної сцени масштабного музичного фестивалю Atlas Festival, який стартував у Києві 18 липня. Під час виступу OTOY виконав низку своїх популярних треків і запрем'єрив новий хіт "Пекло". І водночас з тим повідомив фанам про "сюрприз", який раніше ніде не розголошував — він скоро буде в новому статусі одруженого.

OTOY та Марія Гаврилюк / © instagram.com/otoysounds

До слова, обраницею OTOY є старша на декілька років бізнесвумен Марія Гаврилюк. Дівчина є співзасновницею одного з найвідоміших українських брендів одягу, прикрас і аксесуарів. Цікаво, що пара почала афішувати роман лише на початку цього року, а скільки вони часу разом насправді — невідомо. Попри таку стриманість у коментарях про стосунки, закохані не приховують симпатії одне до одного в Мережі. Вони час від часу публікують спільні фото та вітають з днем народження.

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