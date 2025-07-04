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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
3175
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27-річна донька Гонгадзе виходить заміж за іноземця: який вигляд мають наречені

Саломе показала момент після освідчення бойфренда.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Вдова та донька Георгія Гонгадзе

Вдова та донька Георгія Гонгадзе / © Facebook.com/myroslava.gongadze

27-річна донька журналіста Георгія Гонгадзе та Мирослави ГонгадзеСоломія (Саломе) – оголосила про заручини.

Її обранцем став іноземець, політичний аналітик Даглас Клайн. Радісною новиною Саломе Гонгадзе поділилася на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши спільне романтичне фото з коханим, де вони усміхнено позують на тлі панорами міста.

Саломе Гонгадзе та Даглас Клайн / © Facebook.com/myroslava.gongadze

Саломе Гонгадзе та Даглас Клайн / © Facebook.com/myroslava.gongadze

До слова, коханий доньки Гонгадзе від початку повномасштабної війни активно підтримує нашу країну на міжнародній арені та є палким прихильником України. Ба більше, Даглас хоч і живе у США, але інколи навідується до України під час війни та працює для української неприбуткової організації.

Публікації Дагласа Клайна / © Facebook.com/myroslava.gongadze

Публікації Дагласа Клайна / © Facebook.com/myroslava.gongadze

Від привітань не втрималася журналістка Мирослава Гонгадзе, яка з гордістю повідомила, що в родині вже готуються до другого весілля. У дописі вона поділилася не лише фото дорогоцінної каблучки, а й уривком із газетного матеріалу самого Дагласа, присвяченого Україні.

"Ми щойно відсвяткували весілля однієї доньки, і ось друге на підході. Мій другий майбутній зять Даг Клайн завоював серце Саломе і відстоює українські інтереси. Любов, інтереси України і геополітика у нашій родині нероздільні", – написала вдова Георгія Гонгадзе.

Саломе Гонгадзе та Даглас Клайн / © Facebook.com/myroslava.gongadze

Саломе Гонгадзе та Даглас Клайн / © Facebook.com/myroslava.gongadze

Нагадаємо, нещодавно, у квітні цього року, Мирослава Гонгадзе видала ще одну доньку Нану заміж і показала кадри з весілля.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3175
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