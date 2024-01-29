27-річна донька Мадонни у корсеті та спідньому звабливо попозувала на стільці

Донька американської співачки Мадонни - Лурдес Леон – знялася у провокаційному фотосеті.

27-річна виконавиця та модель прикрасила обкладинку відомого глянцю Perfect. Для сторінок журналу Леон позувала у доволі зухвалому образі. На фото модель постала в корсеті, спідній білизні. Своє довге чорняве волосся донька Мадонни розпустила, а образ доповнила прикрасами.

Лурдес Леон під час фотосету звабливо позувала на стільці. Модель вигнулася та продемонструвала свої пишні та підтягнуті форми.

Лурдес Леон / Фото: instagram.com/lourdesleon

Підписники Лурдес просто засипали її компліментами. Вони зазначили, що модель має неперевершений вигляд.

Ти виглядаєш приголомшливо!

Дуже гарне фото!

У мене просто немає слів! Ти чудова та неймовірна!

Нагадаємо, нещодавно американська співачка Селена Гомес показала свої пікантні фото у купальнику. Виконавиця порівняла, як за 10 років змінилася її фігура.

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