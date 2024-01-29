27-річна донька Мадонни у корсеті та спідньому звабливо попозувала на стільці

Лурдес Леон прикрасила обкладинку відомого глянцю.
Донька американської співачки Мадонни - Лурдес Леон – знялася у провокаційному фотосеті.
27-річна виконавиця та модель прикрасила обкладинку відомого глянцю Perfect. Для сторінок журналу Леон позувала у доволі зухвалому образі. На фото модель постала в корсеті, спідній білизні. Своє довге чорняве волосся донька Мадонни розпустила, а образ доповнила прикрасами.
Лурдес Леон під час фотосету звабливо позувала на стільці. Модель вигнулася та продемонструвала свої пишні та підтягнуті форми.
Підписники Лурдес просто засипали її компліментами. Вони зазначили, що модель має неперевершений вигляд.
- Ти виглядаєш приголомшливо!
- Дуже гарне фото!
- У мене просто немає слів! Ти чудова та неймовірна!
Нагадаємо, нещодавно американська співачка Селена Гомес показала свої пікантні фото у купальнику. Виконавиця порівняла, як за 10 років змінилася її фігура.
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