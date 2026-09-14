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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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27-річна донька Тоні Матвієнко виходить заміж: коханий за кордоном освідчився їй

Артистка вже прокоментувала майбутнє заміжжя своєї старшої доньки.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Тоня Матвієнко з донькою Уляною

Тоня Матвієнко з донькою Уляною / © instagram.com/tonya_matvienko

Старша донька української співачки Тоні Матвієнко виходить заміж.

Радісну новину сама виконавиця розсекретила в інтерв’ю Славі Дьоміну, а також прокоментувала майбутнє заміжжя доньки. Як говорить артистка, коханий освідчився 27-річній Уляні в неабияк важливий для неї період.

Зокрема, донька Тоні Матвієнко зараз перебуває за кордоном. Уляна оселилась у Берліні, де починає все з чистого аркуша. Особливо дівчині складно дається пошук роботи. І от на тлі цього коханий освідчився Уляні. Тоня Матвієнко зізнається, що неабияк вдячна за це майбутньому зятеві, оскільки він показав її доньці серйозність його намірів і що в неї є плече, на яке вона може опертися.

Старша донька Тоні Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Старша донька Тоні Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

«Вона живе за кордоном, їй нещодавно освідчились. Так що я кажу: „О, старшу видала!“. Вона зараз така щаслива! Їм за кордоном дуже складно, вона в пошуках роботи, їй все спочатку починати. Коли хлопець їй освідчився, я бачу, що вона заспокоїлась. Дуже йому дякую, що так підтримав мою доньку. У таких етап для неї дуже важливо, що для неї тепер є чоловіче плече», — прокоментувала артистка.

Зазначимо, Уляна вже тривалий час перебуває у стосунках. Разом із коханим вона мешкала в Києві, де познайомила його з батьками. Понад пів року тому пара виїхала до Берліна, де вирішила й оселитися.

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко вперше за тривалий час показалась із батьком. Артистка також здивувала їхньою схожістю.

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