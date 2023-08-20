27-річна дружина ексчоловіка Ані Лорак у мінібікіні захопила бездоганною фігурою

Лілія поділилася фото з нещодавнього відпочинку.
Дружина ексчоловіка співачки-зрадниці Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу Лілія захопила фанів бездоганною фігурою.
На сторінці в Instagram 27-річна Лілія розмістила декілька знімків, зроблених під час її нещодавнього відпочинку в одному з київських комплексів біля води.
На фото дружина Налчаджиоглу, яка, до речі, молодша від нього на 19 років, позує у мінібікіні коралового кольору. Волосся Лілія зібрала у пучок, а пляжний образ доповнила сонцезахисними окулярами.
"Літня атмосфера", - підписала світлини Лілія Налчаджиоглу.
Своєю чергою, підписники сторінки дівчини завалили її компліментами, а дехто не втратив нагоди вкотре порівняти Лілію з ексдружиною Налчаджиоглу – Алі Лорак:
- У Лілі фігура така бомбезна
- Просто красуня
- Ви тут схожі дуже на Лорак! Вибачте, що так пишу, ну просто дуже. Фігура розкішна, але ви крутіше душею
Нагадаємо, раніше молода дружина Мурата Налчаджиоглу Лілія повідомила, що змінила прізвище і похизувалася у соцмережі паспортом з новим ім'ям.
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