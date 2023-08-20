27-річна дружина ексчоловіка Ані Лорак у мінібікіні захопила бездоганною фігурою

Дружина ексчоловіка співачки-зрадниці Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу Лілія захопила фанів бездоганною фігурою.

На сторінці в Instagram 27-річна Лілія розмістила декілька знімків, зроблених під час її нещодавнього відпочинку в одному з київських комплексів біля води.

На фото дружина Налчаджиоглу, яка, до речі, молодша від нього на 19 років, позує у мінібікіні коралового кольору. Волосся Лілія зібрала у пучок, а пляжний образ доповнила сонцезахисними окулярами.

Дружина ексчоловіка Ані Лорак у бікіні / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

"Літня атмосфера", - підписала світлини Лілія Налчаджиоглу.

Дружина ексчоловіка Ані Лорак у бікіні / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Своєю чергою, підписники сторінки дівчини завалили її компліментами, а дехто не втратив нагоди вкотре порівняти Лілію з ексдружиною Налчаджиоглу – Алі Лорак:

У Лілі фігура така бомбезна

Просто красуня

Ви тут схожі дуже на Лорак! Вибачте, що так пишу, ну просто дуже. Фігура розкішна, але ви крутіше душею

Нагадаємо, раніше молода дружина Мурата Налчаджиоглу Лілія повідомила, що змінила прізвище і похизувалася у соцмережі паспортом з новим ім'ям.

Читайте також: