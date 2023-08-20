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27-річна дружина ексчоловіка Ані Лорак у мінібікіні захопила бездоганною фігурою

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Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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27-річна дружина ексчоловіка Ані Лорак у мінібікіні захопила бездоганною фігурою

Ексчоловік Ані Лорак з дружиною / Фото: instagram.com/muratnalca

Лілія поділилася фото з нещодавнього відпочинку.

Дружина ексчоловіка співачки-зрадниці Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу Лілія захопила фанів бездоганною фігурою.

На сторінці в Instagram 27-річна Лілія розмістила декілька знімків, зроблених під час її нещодавнього відпочинку в одному з київських комплексів біля води.

На фото дружина Налчаджиоглу, яка, до речі, молодша від нього на 19 років, позує у мінібікіні коралового кольору. Волосся Лілія зібрала у пучок, а пляжний образ доповнила сонцезахисними окулярами.

Дружина ексчоловіка Ані Лорак у бікіні / © instagram.com/__l_i_l_i_a___
Дружина ексчоловіка Ані Лорак у бікіні / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

"Літня атмосфера", - підписала світлини Лілія Налчаджиоглу.

Дружина ексчоловіка Ані Лорак у бікіні / © instagram.com/__l_i_l_i_a___
Дружина ексчоловіка Ані Лорак у бікіні / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Своєю чергою, підписники сторінки дівчини завалили її компліментами, а дехто не втратив нагоди вкотре порівняти Лілію з ексдружиною Налчаджиоглу – Алі Лорак:

  • У Лілі фігура така бомбезна
  • Просто красуня
  • Ви тут схожі дуже на Лорак! Вибачте, що так пишу, ну просто дуже. Фігура розкішна, але ви крутіше душею

Нагадаємо, раніше молода дружина Мурата Налчаджиоглу Лілія повідомила, що змінила прізвище і похизувалася у соцмережі паспортом з новим ім'ям.

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Дата публікації
Перегляди
1270
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