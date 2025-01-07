27-річна Глоя Грейс Морец після камінгауту оголосила про заручини зі своєю коханою – відомою моделлю

Парочка перебуває в стосунках від 2018 року.

Американська акторка та модель Глоя Грейс Морец після того, як здійснила камінгаут, оголосила про заручини.

Радісною новиною знаменитість поділилася у своєму Instagram. Акторка підбивала підсумки року, що минув. На одному з фото Глоя показалася зі своєю обраницею, моделлю Кейт Гаррісон. Парочка позувала на узбережжі, тримаючи одна одну за руки. На безіменному пальці закохані демонстрували свої обручки з чималим коштовним камінцем.

Глоя Грейс Морец та Кейт Гаррісон / Фото: instagram.com/chloegmoretz

"Так вдячна за те, що 2024 рік приніс. Люди, місця, наші сім'ї, наше здоров'я, наше кохання. Бажаю всім мирного початку нового року", - поділилася артистка.

Зазначимо, у листопаді 2024 року Глоя Грейс Морец здійснила камінгаут та зізналась, що є лесбійкою. Виявилося, що вже доволі тривалий час акторка перебуває у стосунках. Від 2018 року вона зустрічається з моделлю Кейт Гаррісон.

Глоя Грейс Морец та Кейт Гаррісон / Фото: instagram.com/chloegmoretz

Нагадаємо, нещодавно американська акторка Зендея натякнула, що заручилася з бойфрендом, зіркою фільму "Людина-павук" Томом Голландом. На церемонії вручення премій "Золотий глобус" артистка засвітила розкішну обручку.

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