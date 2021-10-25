27-річна зірка "Гри в кальмара" у топі похизувалася стрункою фігурою

27-річна зірка "Гри в кальмара" у топі похизувалася стрункою фігурою

Хо Ен Чон знялася в рекламній кампанії.

Південнокорейська модель, акторка та зірка "Гри в кальмара" Хо Ен Чон потішила своїх фанів гарячим контентом.

Так, 27-річна знаменитість знялася в рекламній кампанії для Calvin Klein. Вона приміряла на себе різні образи та попозувала перед камерою. Фото акторка опублікувала у своєму Instagram.

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До слова, на першій світлині артистка приміряла жовтий топ та штани, на іншій – синю футболку та білі трусики.

До речі, Хо Ен Чон має напрочуд струнку фігуру. У неї тонка талія та підтягнутий живіт. Також у зірки апетитні стегна та тендітні руки.

"Гра в кальмара" / instagram.com/hoooooyeony

Зауважимо, акторка здобула світову популярність завдяки ролі у серіалі "Гра в кальмара". Акторка зіграла головну героїню – крадійку Кан Се Бек, якій дістався номер 067.

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