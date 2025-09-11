27-річний комік Редька висловився про бронювання та через яку причину не мобілізується

Фелікс Редька / © Скриншот з проєкту "Наодинці"

Український стендап-комік Фелікс Редька відверто розповів про свою ситуацію з військовими документами під час повномасштабної війни.

Артист в інтерв'ю проєкту ”Наодинці” запевнив, що не має жодних пільг чи привілеїв, які дозволили б уникнути мобілізації. Він наголосив, що діє лише згідно з чинним законодавством. Комік також пояснив, що не має стосунку до проєкту “Підпільний стендап”, який отримав статус критичної інфраструктури та до якого його часто зараховували.

“У мене немає статусу критичної інфраструктури і я не маю жодного стосунку до “Підпільного стендапу”. Крім того, що я з багатьма коміками знайомий і ми в позитивних стосунках, але я не є співробітником цієї компанії. Я й не знав, що у них буде такий статус, і не нав'язувався. Я підлягаю мобілізації, я пройшов ВЛК і не військовослужбовець”, — пояснив Редька.

Водночас комік повідомив, що наразі має законну відстрочку від мобілізації. Це стало можливим завдяки його навчанню на магістратурі, яке триватиме до січня наступного року. Тож уже після закінчення цього терміну зірка вирішуватиме питання залежно від ситуації, яка складатиметься.

“У мене магістратура зараз, тому до січня у мене є відстрочка по навчанню, ну а після цього вже будемо вирішувати проблеми у міру їх надходження. Жодних запасних аеродромів у мене немає зараз. Сумський державний університет, журналістика. У мене був закінчений бакалаврат і у мене була така можливість вступити на магістратуру на бюджет. Я розумію, що моя відстрочка може закінчитися, і тоді я можу зіткнутися з мобілізацією, як будь-який інший цивільний чоловік в Україні. Тоді я буду вже сам мати відповідальність за своє життя”, — підкреслив Фелікс.

Нагадаємо, нещодавно актор Роман Луцький також зізнався у бронюванні від мобілізації та назвав установу, яка йому її надала.