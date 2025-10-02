27-річний син Римми Зюбіної добровольцем вступив до лав ЗСУ

Римма Зюбіна з сином

Син української акторки Римми Зюбіної добровольцем вступив до лав Збройних сил України.

Про це артистка повідомила у своєму Facebook. Виявляється, син акторки служить ще від початку цього року. Однак лише зараз Римма Зюбіна про це розповіла. Також артистка опублікувала фото свого сина – 27-річного Даниїла Мойсеєва, де він зображений у військовій формі.

"Я - мама військового, який від початку цього року добровільно приєднався до мого захисту", - поділилася акторка.

Син Римми Зюбіної / © www.facebook.com/z.rimma.z

У коментарях підписники підтримали Римму Зюбіну. Користувачі дякували її синові за захист та бажали скорішого повернення додому: "Божого захисту вашому синочку! Дякуємо!", "Хай Господь оберігає вашого сина і всіх наших захисників!", "Обіймаємо вас і дякуємо вашому синочку!".

Зазначимо, Даниїл Мойсеєв – син акторки Римми Зюбіної та театрального режисера Станіслава Мойсеєва. 28 вересня юнакові виповнилося 27 років.

