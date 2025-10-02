ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
619
Час на прочитання
1 хв

27-річний син Римми Зюбіної добровольцем вступив до лав ЗСУ

Даниїл Мойсеєв служить ще від початку цього року, однак артистка лише зараз про це розповіла.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Римма Зюбіна з сином

Римма Зюбіна з сином

Син української акторки Римми Зюбіної добровольцем вступив до лав Збройних сил України.

Про це артистка повідомила у своєму Facebook. Виявляється, син акторки служить ще від початку цього року. Однак лише зараз Римма Зюбіна про це розповіла. Також артистка опублікувала фото свого сина – 27-річного Даниїла Мойсеєва, де він зображений у військовій формі.

"Я - мама військового, який від початку цього року добровільно приєднався до мого захисту", - поділилася акторка.

Син Римми Зюбіної / © www.facebook.com/z.rimma.z

Син Римми Зюбіної / © www.facebook.com/z.rimma.z

У коментарях підписники підтримали Римму Зюбіну. Користувачі дякували її синові за захист та бажали скорішого повернення додому: "Божого захисту вашому синочку! Дякуємо!", "Хай Господь оберігає вашого сина і всіх наших захисників!", "Обіймаємо вас і дякуємо вашому синочку!".

Зазначимо, Даниїл Мойсеєв – син акторки Римми Зюбіної та театрального режисера Станіслава Мойсеєва. 28 вересня юнакові виповнилося 27 років.

Нагадаємо, нещодавно Римма Зюбіна відверто розповіла, скільки коштів витрачає на місяць. Також артистка заговорила про свій дохід.

Дата публікації
Кількість переглядів
619
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie