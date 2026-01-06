ТСН у соціальних мережах

27-річний відомий український співак пішов працювати до школи вчителем

Артист вже розкрив, чого навчає дітей.

Валерія Сулима
BRYKULETS

BRYKULETS / © instagram.com/brykulets

Відомий український співак BRYKULETS, який раніше розсекретив свій найбільший форс-мажор на Новий рік, пішов працювати до школи вчителем.

Виконавець вчить дітей писати пісні. BRYKULETS викладає у 8 та 11 класах. На проєкті "Тур зірками" артист поділився, що за освітою є викладачем в певній мірі. Тож, це цілком звична для нього робота. Окрім того, співакові подобається вчити дітей чогось нового.

"Я люблю дітей, і за освітою я викладач в якийсь мірі. Діти завжди приносять щось нове, від них можна надихатися, вони свіжі, нормальні і ненормальні. Вони нічого не бояться. Я хочу, щоб вони нічого не боялись. Я викладаю від 8 класу по 11. Я вчу дітей писати пісні", - говорить співак.

BRYKULETS / © instagram.com/brykulets

BRYKULETS / © instagram.com/brykulets

BRYKULETS говорить, що є не суворим вчителем. Виконавець вчить дітей реалізовувати творчий потенціал, дає практичні поради. Артист також додає, що дослуховуватися до нього чи ні – це вже справа дітей.

"Я не суворий вчитель, скажімо так. Я з ними біль-менш на рівні. Жодної субординації в нас не існує. Я їм просто кажу, що робити. Далі вони вже або роблять це, або ні. І раджу просто не брехати, а жити цікаве життя. Нічого не вигадувати в своїй творчості, а проживати так, щоб їм писалося, відчувати, не соромитися, проводити роботу над своїми помилками, слухати свої записи і розуміти, що не так", - поділився артист.

Нагадаємо, раніше ведучий Олександр Педан розсекретив, ким працює його 20-річна донька. До слова, Валерія наразі живе у Львові.

