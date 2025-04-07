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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1643
Час на прочитання
1 хв

27-річний відомий український співак пересадив волосся і розповів про реабілітацію

Також артист розсекретив, де саме йому провели пластичну процедуру.

Автор публікації
Валерія Сулима Валерія Сулима
Нікіта Кисельов

Нікіта Кисельов / © instagram.com/nikitakiselov

Відомий український співак Нікіта Кисельов зробив пересадку волосся і розповів про процес реабілітації.

Виконавець наважився на пластичну процедуру ще в січні цього року. Артист в програмі “Ранок у великому місті” зізнається, що після хірургічного втручання очікував відчувати біль та інші неприємні симптоми. Утім, організм 27-річного Кисельова чудово переніс пластичну процедуру. Співак зізнається, що не відчував дискомфорту.

“Перші дні мене лякали всі, хто робив, що буде боляче, будуть неприємні відчуття. Вони мали б бути, але в мене якийсь такий організм, що я навіть не відчув”, — зізнається артист.

Нікіта Кисельов зробив пересадку волосся / © instagram.com/nikitakiselov

Нікіта Кисельов зробив пересадку волосся / © instagram.com/nikitakiselov

Пересадку волосся виконавець робив в Україні. Артист говорить, що в країні є спеціаліст, що набагато якісніше виконує свою роботу, аніж інші. Тож, з України Нікіта Кисельов не виїжджав.

“Операція класна і якісна в Україні, краще, аніж в Туреччині і майже у всьому світі, робить один хірург і ще один грузин приїжджає до Києва. Багато хто казав, що я виїжджав з України…Я жодного разу не виїжджав з України за час повномасштабної війни і робив все в Україні”, — додав артист.

Нагадаємо, нещодавно дружина Віктора Павліка зробила пластичну операцію. Блогерка Катерина Реп’яхова вже показала, який вигляд має після хірургічного втручання.

Дата публікації
Кількість переглядів
1643
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