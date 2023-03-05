28-річна дружина Віктора Павліка у топі посвітила пресом та зачарувала жіночною фотосесією

Катерина Реп'яхова поділилася новими ніжними кадрами.
Дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова поділилася з шанувальниками свытлинами з нової фотосесії.
На сторінці в Instagram Катерина розмістила серію чорно-білих знімків, на яких позує сама. На фото Катерина зображена у білому топі та джинсах з високою талією. Вбрання блогерки добре підкреслило її фігуру та гарний прес.
Своєю чергою, підписники сторінки Реп'яхової завалили її компліментами: "Одна з найкращих фотосесій, де ви одна! Цей образ і чб підкреслює вашу харизму, витонченість, жіночність, сексуальність, мудрість", "вам такі фотосесії дуже пасують! Побільше таких фото", "100% твоя найкраща фотосесія".
Нагадаємо, не так давно Катерина Реп'яхова відреагувала на закиди хейтерів про те, що вона не займається вихованням однорічного сина. Мовляв, більшу частину часу з хлопчиком проводить його бабуся. Блогерка порадила злим язикам стежити за своїм життям, а не за її.
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