28-річна дружина Джастіна Бібера з округлим животом повідомила про свою серйозну хворобу

Гейлі Бібер / © Associated Press

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Дружина канадійського співака Джастіна Бібера - модель Гейлі Бібер – показала свій випуклий живіт і повідомила про серйозну хворобу.

Так, обраниця виконавиця змусила прихильників не на жарт хвилюватися за неї. Зокрема, в Instagram-stories 28-річна Гейлі пожалілася на проблеми зі здоров'ям. Вона опублікувала фото, на якому лежала на дивані із задертою майкою. Вбрання оголило живіт моделі, який мав доволі округлу форму.

Дружина Бібера пояснила, що це все через серйозну хворобу. Гейлі зізналась, що страждає від кісти яєчників. Ба більше, у моделі їх діагностували дві.

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Гейлі Бібер / © instagram.com/haileybieber

"Якщо ви маєте справу з кістами яєчників, я з вами", - підписала фото дружина Джастіна Бібера.

Зазначимо, вперше Гейлі Бібер розповіла про діагностовану в неї кісту яєчників ще в листопаді 2022 року. Модель зізнавалась, що через це почувалася кепсько. Через кісту, яка була розміром з яблуко, знаменитість страждала від нудоти, здуття та спазмів.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Ірина Білик перенесла серйозне захворювання. Кум артистки днями розкрив правду про її недуг.