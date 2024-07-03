28-річна Дуа Ліпа закрутила роман з відомим актором та показала їхні ніжні поцілунки

Артистка офіційно підтвердила, що більше не самотня.
Відома британська співачка Дуа Ліпа закрутила новий роман.
Обранцем 28-річної знаменитості виявився британський актор Каллум Тернер, який старший за неї на п'ять років. Стосунки із зіркою кіно співачка підтвердила у своєму Instagram. Дуа Ліпа опублікувала кадри з одного з музичних фестивалів, де вона була хедлайнеркою.
На декількох знімках виконавиця засвітилася з бойфрендом. На одній світлині Дуа Ліпа постала в обіймах Каллума Тернера, поки той ніжно цілував її у волосся.
На іншому кадрі співачка вже лежала з обранцем у траві. Закохані мило дивилися одне на одного, ховалися від сонячних променів та насолоджувалися напоями, що освіжають.
До слова, про їхні стосунки почали пліткувати ще на початку цього року. Тоді Дуа Ліпу та Каллума Тернера заскочили в театрі в Санта-Моніці, де актор грав в одній із вистав. Співачка почала зустрічатися з артистом всього через декілька місяців після розриву з французьким режисером Роменом Гаврасом.
Нагадаємо, нещодавно український ведучим Фіма Константиновський розповів про свій новий роман. Шоумен зізнався, як у Мережі познайомився з коханою та як почалися їхні стосунки.
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