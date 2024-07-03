28-річна Дуа Ліпа закрутила роман з відомим актором та показала їхні ніжні поцілунки

Відома британська співачка Дуа Ліпа закрутила новий роман.

Обранцем 28-річної знаменитості виявився британський актор Каллум Тернер, який старший за неї на п'ять років. Стосунки із зіркою кіно співачка підтвердила у своєму Instagram. Дуа Ліпа опублікувала кадри з одного з музичних фестивалів, де вона була хедлайнеркою.

На декількох знімках виконавиця засвітилася з бойфрендом. На одній світлині Дуа Ліпа постала в обіймах Каллума Тернера, поки той ніжно цілував її у волосся.

Дуа Ліпа та Каллум Тернер / Фото: instagram.com/dualipa

На іншому кадрі співачка вже лежала з обранцем у траві. Закохані мило дивилися одне на одного, ховалися від сонячних променів та насолоджувалися напоями, що освіжають.

Дуа Ліпа та Каллум Тернер / Фото: instagram.com/dualipa

До слова, про їхні стосунки почали пліткувати ще на початку цього року. Тоді Дуа Ліпу та Каллума Тернера заскочили в театрі в Санта-Моніці, де актор грав в одній із вистав. Співачка почала зустрічатися з артистом всього через декілька місяців після розриву з французьким режисером Роменом Гаврасом.

Нагадаємо, нещодавно український ведучим Фіма Константиновський розповів про свій новий роман. Шоумен зізнався, як у Мережі познайомився з коханою та як почалися їхні стосунки.

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