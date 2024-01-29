28-річна Саша Бо зі сльозами зізналася, з чим попрощалася після появи третьої дитини

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо відверто розповіла про складнощі багатодітного материнства.

У своєму фотоблогу Саша розповіла, що під час періоду грудного вигодовування її третьої дитини вона зіткнулася з проблемою браку часу на роботу. Зокрема, через це вона вимушена була розірвати деякі робочі угоди.

"Коли вкотре згадала, що не всесильна супермама. Сьогодні я розірвала рекламний договір, бо вже соромно переносити рекламу з дня в день. Я нічого не встигаю. Для мене вийти з дому – це подія. І так. У мене немає помічників. Як би це дивно не звучало", - зізналася Саша.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

За її словами, двомісячна Віра дуже спокійна й мало капризує, втім втома у блогерки все одно є. Так, вона ні в чому не звинувачує маля, однак Саша зізнається, що досі не може змиритися з деякими обмеженнями.

"Я всім серцем люблю цю маленьку зозульку. Вона дуже чемна дівчинка, просто я вже виснажена. За весь час вона без перестану плакала, може, три рази. 3 нею взагалі не важко. Важко – все одно не спати. Важко – коли болить спина і руки. Важко – не жити вільно, як раніше. Важко – сидіти постійно вдома. Важко – не працювати. Важко – не знімати так часто, як раніше, а я це дуже люблю", - поділилася Бо.

Донька Саші Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Знаменитість зазначила, що не відкидає ідею з пошуком няні, а просто відтерміновує це, оскільки поки вигодовує грудьми. Наразі з обов'язками їй допомагає мама.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

"Зараз я тверезо розумію, що перебуваючи повністю на ГВ мені няня не допоможе. Вірочка дуже часто прикладається, і я їй в цьому не відмовляю. Вона хоче бути на ручках, моїх ручках. Тому я сказала собі, що пошуком няні займусь, коли Віруні буде 6 місяців. Ну а поки що написала мамі. Сказала, що не витримую й потребую її допомоги", - додала знаменитість.

Нагадаємо, раніше 28-річна Саша Бо вже ділилася, що змінилося з появою третьої дитини, донечки Віри.

Читайте також: