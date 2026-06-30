28-річна відома українська акторка вперше стала мамою та показала новонародженого малюка

Клавдія Дрозд / © instagram.com/namedklavdiia

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Відома українська акторка Клавдія Дрозд, яка знімалась у серіалі «Реванш», вперше стала мамою.

Радісну новину 28-річна знаменитість оголосила в Instagram. Так, лише 28 червня артистка розсекретила, що вагітна, 29 червня зізналась, що чекає на народження сина, а це ж виявилося, що первісток вже з’явився на світ.

Клавдія Дрозд опублікувала кадри в Instagram, на яких вона спочатку зображена з чималим животиком, а потім підстрибує і вже тримає на руках малюка. Син акторки з’явився на світ на 40-му тижні вагітності. Коли саме артистка народила — невідомо. Проте, ймовірно, акторка вже якийсь час насолоджується материнством.

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«От би і в житті так само швидко. 40 тижнів і 2 дні, і якихось 4 години і ми зустрілися», — пожартувала знаменитість.

Клавдія Дрозд із сином / © instagram.com/namedklavdiia

Імені сина Клавдія Дрозд не стала розкривати. Натомість артистка показала перші фото з малюком та навіть не приховувала його обличчя.

Також акторку вже активно вітають з поповненням у родині. Приємні слова їй написали колеги Анна Сагайдачна, Анна Кошмал, Андрій Федінчик, Анна Саліванчук та багато інших.

Нагадаємо, нещодавно в родині актора Андрія Клименкова сталося поповнення. Артист вдруге став батьком та показав новонародженого сина.

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