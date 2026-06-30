- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 80
- Час на прочитання
- 1 хв
28-річна відома українська акторка вперше стала мамою та показала новонародженого малюка
В артистки народився син.
Відома українська акторка Клавдія Дрозд, яка знімалась у серіалі «Реванш», вперше стала мамою.
Радісну новину 28-річна знаменитість оголосила в Instagram. Так, лише 28 червня артистка розсекретила, що вагітна, 29 червня зізналась, що чекає на народження сина, а це ж виявилося, що первісток вже з’явився на світ.
Клавдія Дрозд опублікувала кадри в Instagram, на яких вона спочатку зображена з чималим животиком, а потім підстрибує і вже тримає на руках малюка. Син акторки з’явився на світ на 40-му тижні вагітності. Коли саме артистка народила — невідомо. Проте, ймовірно, акторка вже якийсь час насолоджується материнством.
«От би і в житті так само швидко. 40 тижнів і 2 дні, і якихось 4 години і ми зустрілися», — пожартувала знаменитість.
Імені сина Клавдія Дрозд не стала розкривати. Натомість артистка показала перші фото з малюком та навіть не приховувала його обличчя.
Також акторку вже активно вітають з поповненням у родині. Приємні слова їй написали колеги Анна Сагайдачна, Анна Кошмал, Андрій Федінчик, Анна Саліванчук та багато інших.
Нагадаємо, нещодавно в родині актора Андрія Клименкова сталося поповнення. Артист вдруге став батьком та показав новонародженого сина.