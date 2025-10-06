ТСН у соціальних мережах

Гламур
123
28-річна відома українська акторка виходить заміж вдруге

Артистка оголосила про заручини з коханим.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ангеліна Самчик та Євген Лісничий

Ангеліна Самчик та Євген Лісничий / © instagram.com/anhelina_samchyk_trandafilova

Відома українська акторка Ангеліна Самчик оголосила, що виходить заміж вдруге.

Радісною новиною знаменитість поділилася в Instagram-stories. Артистка опублікувала фото, де вона на тлі, ймовірно, моря демонструє обручку з діамантом на безіменному пальці. 28-річна Ангеліна Самчик зазначила, що коханий освідчився їй, і тепер вони офіційно заручені.

"Фактично, це моє перше освідчення", - поділилася артистка.

Ангеліна Самчик та Євген Лісничий заручені / © instagram.com/anhelina_samchyk_trandafilova

Ангеліна Самчик та Євген Лісничий заручені / © instagram.com/anhelina_samchyk_trandafilova

Нареченим Ангеліни Самчик став актор Євген Лісничий. Свої стосунки вони особливо не афішують і вперше публічно зізнались у романі влітку 2023 року.

До цього Ангеліна Самчик перебувала в шлюбі з актором Максимом Самчиком, з яким прожила разом від 2020-го до 2022-й рік. Артист говорить, що причиною розлучення стало те, що вони з дружиною не зійшлися характерами і що, мовляв, кохання вже минуло.

Нагадаємо, нещодавно 16-річна донька англійського боксера Тайсона Ф'юрі оголосила, що виходить заміж. Бойфренд освідчився Венесуелі просто в її день народження.

123
