28-річна відома українська акторка виходить заміж вдруге

Ангеліна Самчик та Євген Лісничий / © instagram.com/anhelina_samchyk_trandafilova

Відома українська акторка Ангеліна Самчик оголосила, що виходить заміж вдруге.

Радісною новиною знаменитість поділилася в Instagram-stories. Артистка опублікувала фото, де вона на тлі, ймовірно, моря демонструє обручку з діамантом на безіменному пальці. 28-річна Ангеліна Самчик зазначила, що коханий освідчився їй, і тепер вони офіційно заручені.

"Фактично, це моє перше освідчення", - поділилася артистка.

Ангеліна Самчик та Євген Лісничий заручені / © instagram.com/anhelina_samchyk_trandafilova

Нареченим Ангеліни Самчик став актор Євген Лісничий. Свої стосунки вони особливо не афішують і вперше публічно зізнались у романі влітку 2023 року.

До цього Ангеліна Самчик перебувала в шлюбі з актором Максимом Самчиком, з яким прожила разом від 2020-го до 2022-й рік. Артист говорить, що причиною розлучення стало те, що вони з дружиною не зійшлися характерами і що, мовляв, кохання вже минуло.

