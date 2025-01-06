28-річна Зендея заінтригувала заручинами з зіркою фільму "Людина-павук" Томом Голландом

Американська акторка та співачка Зендея заінтригувала заручинами з бойфрендом, зіркою фільму "Людина-павук" Томом Голландом.

Знаменитість спровокувала відповідні чутки на урочистій церемонії вручення кінопремій "Золотий глобус-2025". Зендея боролася за статуетку у номінації "Найкраща акторка в комедії або мюзиклі". Перемога у відповідній категорії дісталася Демі Мур, тим не менш артистка теж стала зіркою вечора.

Зендея / Фото: Associated Press

Знаменитість з'явилася на урочистій церемонії у вишуканій сукні, доповнивши образ прикрасами. Однак прихильники звернули увагу на каблучку з чималим коштовним камінцем на безіменному пальці Зендеї. Фани акторки одразу припустили, що вона заручилася з коханим Томом Голландом.

Зендея / Фото: Associated Press

Чи дійсно це так – наразі невідомо, адже пара ані спростовує чутки, ані підтверджує їх. Тим не менш, закохані не з тих, хто публічно ділиться подробицями особистого життя. Цілком можливо, що вони дійсно заручилися, але не квапляться розповідати радісну новину.

Зазначимо, Зендея та Том Голланд познайомилися на зніманнях фільму "Людина-павук: Повернення додому" 2017 року і тоді ж і почали зустрічатися. Офіційно свої стосунки пара підтвердила лише в листопаді 2021 року.

Нагадаємо, у США відгриміла урочиста церемонія кінопремії "Золотий глобус-2025". Редакція сайту ТСН.ua вже написала повний список переможців.

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