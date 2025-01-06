28-річний коханий Лесі Нікітюк освідчився ведучій і показав каблучку з діамантом

Коханий-військовий Лесі Нікітюк – Дмитро Бабчук – освідчився ведучій.

У своєму фотоблогу Дмитро опублікував цікаву сторіз. На зображенні видніється каблучка з чималим діамантом, яку військовий тримає у руці на тлі автівки. Обранець ведучої спочатку не став вдаватися в подробиці, а лише написав наступне: "Лесю, диви, що взяв тобі, поміряєш?". На це знаменитість вже відреагувала емоджі у формі мавпи, які заплющують очі.

Обранець Лесі Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

До слова, таку сторіз Дмитро опублікував одразу після того, як його кохана показала, що привезе йому з відпустки. Так, ведуча під час відпочинку у Карпатах купила обранцеві светр з кумедним принтом вовка і підписала кадр таким чином: "Я взяла тобі".

Леся Нікітюк з подарунком для обранця / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Однак, через деякий час Леся Нікітюк офіційно підтвердила свій новий статус нареченої на своїй сторінці в Instagram. Вона показала обручку на безіменному пальці й написала: "Тут і не відмовиш".

Леся Нікітюк виходить заміж / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, парочка афішувати свої стосунки стала восени минулого року. Скільки ж насправді вони разом – невідомо. Проте Леся та Дмитро не приховують своєї романтики та час від часу показуються у спільній компанії. Як от нещодавно закохані побували у Буковелі й насолодилися горами та катанням на лижах.

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