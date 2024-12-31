28-річний коханий Лесі Нікітюк показав ведучу в халатику і як вони відпочивають на заході України

Парочка наразі перебуває в Буковелі, де, ймовірно, і зустріне Новий рік.

Коханий-військовий Лесі Нікітюк – Дмитро Бабчук – вперше за тривалий час поділився контентом із ведучою.

Зокрема, парочка наразі перебуває на заході України, а саме в Буковелі, куди вони приїхали декілька днів тому. Закохані зупинилися в горах у купольному будиночку. Дмитро у своєму Instagram опублікував фото, яке було зроблене саме там. На кадрі Леся Нікітюк та її обранець позували в білих халатиках та робили селфі в дзеркалі. Тим часом ведуча обіймала коханого зі спини.

Леся Нікітюк із коханим у Буковелі

Парочка не лише проводить час у готелі, а й насолоджується різними активностями. Зокрема, Леся Нікітюк вперше за тривалий час покаталася на лижах. Знаменитість підмітила, що вперше за три коли одягнула лижний костюм, і він їй був зовсім не замалий.

"Коли пауза в катанні на лижах три роки, а в костюм влізла", - жартома написала ведуча.

Леся Нікітюк із коханим у Буковелі

Окрім того, Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук насолоджуються місцевою кухнею. В одному з ресторанів парочка почастувала оселедцем та запеченим м'ясом. Як зазначила ведуча, це було неабияк смачно.

Леся Нікітюк із коханим у Буковелі

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк показувала, як ніжилася з коханим у ліжку. Також знаменитість засвітила сталеві м'язи обранця.

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