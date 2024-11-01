28-річний коханий Лесі Нікітюк показав їхні солодкі поцілунки і відповів, як довго вони у стосунках

Коханий-військовий української телеведучої, а віднедавна акторки Лесі Нікітюк поділився їхнім рідкісним фото.

Знімок зі знаменитістю 28-річний Дмитро Бабчук опублікував в Instagram-stories. Кадр був зроблений в авто. На знімку Леся Нікітюк ніжно цілувала коханого, поки той робив селфі.

Тим часом користувачі поцікавилися в Дмитра Бабчука, скільки часу вони з ведучою перебувають у стосунках. Коханий знаменитості відповів на запитання доволі романтично, але не вдавався у конкретику. Обранець ведучої зазначив, що "таке відчуття, наче все життя" разом з Лесею Нікітюк.

Леся Нікітюк із коханим

Зазначимо, Леся Нікітюк своє особисте життя зазвичай ретельно приховує від публіки. Однак у вересні знаменитість почала інтригувати, що більше не самотня. Згодом ведуча оголосила, що перебуває у стосунках з молодшим на дев'ять років військовим Дмитром Бабчуком.

Нагадаємо, нещодавно колега Лесі Нікітюк розкрив, як змінилася ведуча з появою коханого в її житті. Богдан Шелудяк зазначив, що стосунки неабияк вплинули на неї.

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