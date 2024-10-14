28-річний коханий-військовий Лесі Нікітюк вперше показав їхнє спільне фото

Бойфренд-військовий української ведучої Лесі Нікітюк – Дмитро Бабчук – вперше показав їхнє спільне фото.

Так, знаменитість розсекретила роман з молодшим на дев'ять років обранцем ще тиждень тому. Леся опублікувала їхнє спільне фото та зазначила, що вони перебувають у стосунках. Тим часом Дмитро не квапився давати коментарі або ж висловлюватися про роман.

Утім, в Instagram-stories 28-річний чоловік також офіційно підтвердив, що перебуває у стосунках із телеведучою. Дмитро опублікував їхнє спільне фото, яке було зроблене в ліфті. На знімку Леся позує в чорній мінісукні, повернувшись до коханого спиною, тим часом Бабчук фотографував їх у дзеркалі.

Леся Нікітюк із коханим

Знімок з ведучою чоловік не став підписувати. Дмитро Бабчук лиш залишив смайлик у вигляді чорного серця, а також відмітив на фото Лесю Нікітюк.

Зазначимо, у вересні ведуча вперше почала натякати, що не самотня. Знаменитість публікувала фото з загадковим чоловіком, але обличчя його приховувала. Врешті, у Мережі дізналися, що Нікітюк зустрічається з військовим Дмитром Бабчуком. Ведуча теж не стала тягнути з інтригою, офіційно представила свого коханого та показала їхнє спільне фото.

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