28-річний відомий український актор освідчився своїй дівчині: "Дуже зворушливо"

Олег Гоцуляк запропонував стати дружиною своїй колезі.
Український актор Олег Гоцуляк, відомий своє роллю в серіалі "Перші ластівки", освідчився своїй коханій, акторці Дані Кузь.
Знаменитість заздалегідь продумав все до деталей, щоб ця знакова подія запам'яталася йому з обраницею надовго. Тож, освідчився просто на весіллі спільних друзів. Зокрема, підмовив наречену під час традиційного кидання букету всім неодруженим вручити його саме Дані.
Так і сталося, дівчина актора була неабияк щаслива та обійняла Олега. Проте вона зовсім неочікувала, що в ту ж мить актор зробить їй пропозицію з каблучкою під бурхливі овації всіх гостей. Зрештою, Дана відповіла згодою.
До слова, закохані разом навчалися на акторській майстерності та зараз працюють у різних театрах у Києві.
У Мережі юзери привітали пару з новим етапом у житті та теж розділили зворушливу мить свята, побажавши щасливого спільного майбутнього.
- Дуже зворушливо! Переглядала, аж сама розплакалася!
- Нехай у нашій країні переважно будуть тільки такі новини!
- Яка гарна пара, нехай живуть щасливо
- Гарні! Кохання вам! Миру та перемоги!
Нагадаємо, нещодавно актор "Ліги Сміху" Тарас Стадницький також ділився подробицями особистого життя. Зокрема, вперше розповів про своє пишне весілля та чому приховує родину.
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