28-річний відомий український актор освідчився своїй дівчині: "Дуже зворушливо"

Український актор Олег Гоцуляк, відомий своє роллю в серіалі "Перші ластівки", освідчився своїй коханій, акторці Дані Кузь.

Знаменитість заздалегідь продумав все до деталей, щоб ця знакова подія запам'яталася йому з обраницею надовго. Тож, освідчився просто на весіллі спільних друзів. Зокрема, підмовив наречену під час традиційного кидання букету всім неодруженим вручити його саме Дані.

Так і сталося, дівчина актора була неабияк щаслива та обійняла Олега. Проте вона зовсім неочікувала, що в ту ж мить актор зробить їй пропозицію з каблучкою під бурхливі овації всіх гостей. Зрештою, Дана відповіла згодою.

Олег Гоцуляк освідчився дівчині на весіллі друзів

До слова, закохані разом навчалися на акторській майстерності та зараз працюють у різних театрах у Києві.

У Мережі юзери привітали пару з новим етапом у житті та теж розділили зворушливу мить свята, побажавши щасливого спільного майбутнього.

Дуже зворушливо! Переглядала, аж сама розплакалася!

Нехай у нашій країні переважно будуть тільки такі новини!

Яка гарна пара, нехай живуть щасливо

Гарні! Кохання вам! Миру та перемоги!

Нагадаємо, нещодавно актор "Ліги Сміху" Тарас Стадницький також ділився подробицями особистого життя. Зокрема, вперше розповів про своє пишне весілля та чому приховує родину.

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