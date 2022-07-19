28-річна співачка DaKooka потрапила до інсультного відділення: "Складно дихати і говорити"

28-річну виконавицю поклали до інсультного відділення.

Про це вона повідомила в Instagram-stories.

Як розповіла артистка, тиждень тому їй стало зле. Співачці було складно дихати, говорити, спати. Через декілька днів стан Катерини погіршився. У неї почала йти кров з носа, а наступного дня знаменитість вже не могла підняти лівої руки.

"У вівторок, тиждень тому, у мене почало сильно тиснути у грудях, неначе бетонна стіна лежить на грудній клітці постійно. Було складно заснути, дихати, говорити. Постійна задишка. У суботу пішла кров з носа. У мене ніколи такого не було. Тобто я просто сиділа і почала йти кров з носа. Ну і в неділю я не змогла підняти ліву руку", - поділилася виконавиця.

Фото: dakooka_ktsh/Instagram

Артистку госпіталізували до лікарні та поклали до інсультного відділення. Як поділилася Катерина, наразі їй набагато краще.

"Зараз я в інсультному відділенні. Мені набагато краще. Все буде добре", - заспокоїла прихильників зірка.

Катерина не розповіла, через що погіршився її стан здоров'я. Та раніше виконавиця ділилася, що вживала наркотичні речовини. Тож прихильники припустили, що здоров'я Катерини погіршилося через вживання наркотиків.

Фото: dakooka_ktsh/Instagram

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