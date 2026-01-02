28-річний MELOVIN шокував заявою про завершення кар'єри і назвав причину

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Український співак MELOVIN неочікувано оголосив про завершення кар'єри.

Відповідну заяву 28-річний виконавець зробив у своєму Instagram. Артист оголосив, що наступного, 2027 року, завершує кар'єру. Співак вже навіть і пояснив причину свого рішення. MELOVIN говорить, що в нього з'явилось відчуття, ніби він випереджає себе. Також, за словами виконавця, його життя змінюється. Тож, артист хоче більше приділити уваги собі, батькам, коханій людини та сфокусуватися на інших речах. Тим часом кар'єру співак вирішив завершити.

"Я завершую кар'єру 2027 року. Останній час я часто ловлю себе на думці, що живу швидше за себе. Музика, сцена, люди, очікування — усе це було і залишається важливою частиною мого шляху. Це мій прайм, мій досвід, моя вдячність. Але змінюється не лише час. Змінююсь і я. Зараз мені важливо побути в іншому фокусі. Побути для себе. Для своїх батьків. Для коханої людини. Без шуму. Без постійної присутності "онлайн", - ділиться співак.

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Проте цілком ймовірно, що MELOVIN не повністю завершає кар'єру, а на певний час бере паузу. Виконавець говорить, що йому необхідний час знайти нові або повернути втрачені сенси. А поки ж артист вирішив припинити музичну діяльність.

"Це не про втечу і не про крапку. Це про чесність із собою. Я зрозумів, що не можна жити в тому ж ритмі, коли внутрішнє відчуття вже інше. І що пауза — інколи єдиний спосіб повернути сенс. А поки, останній рік коли ми будемо бачитись! 2026 рік - час зустрічей та шоу!" – підсумував артист.