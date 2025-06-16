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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
2 хв

28-річний Олександр Рудинський зіграв молодого Юрія Рибчинського і розкрив подробиці концерту

Лауреат BAFTA Олександр Рудинський поділився з ТСН.ua своїми емоціями від нового акторського досвіду. Грандіозний концерт вже з'явився на YouTube.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Олександр Рудинський, Юрій Рибчинський

Олександр Рудинський, Юрій Рибчинський

Український актор Олександр Рудинський вперше прокоментував свою участь у великому концерті, присвяченому 80-річчю легендарного поета-пісняра Юрія Рибчинського

В Мережі нарешті з'явилося відео грандіозного гала-концерту на честь ювілею Юрія Рибчинського. Ведучими заходу були співачка Наталя Могилевська і актор Олександр Рудинський. 

Легендарний Юрій Рибчинський / © instagram.com/palace.ukraine

Легендарний Юрій Рибчинський / © instagram.com/palace.ukraine

За словами 28-річного артиста, він дуже хвилювався, адже ще ніколи раніше не працював у подібному жанрі. "Так, щодня я виходжу на сцену перед живою аудиторією, але зазвичай виконую ролі за драматургією, за п’єсами. А тут ситуація інша – потрібно було водночас залишатися собою й передавати образ Юрія Євгеновича Рибчинського, оскільки звучали його автобіографічні монологи та поезія. І водночас – жодного права на помилку, адже перед тобою 3600 глядачів. Саме тому я дуже хвилювався", – розповів ТСН.ua Олександр Рудинський.

Олександр Рудинський був одним з ведучих концерту на честь ювілею Рибчинського / © instagram.com/palace.ukraine

Олександр Рудинський був одним з ведучих концерту на честь ювілею Рибчинського / © instagram.com/palace.ukraine

Актор, який у лютому став лауреатом престижної премії BAFTA, зізнається, що у нього був лише один репетиційний день – напередодні концерту: "Цілий день я проходив матеріал: відпрацьовував світлові точки, визначав свої позиції на сцені, узгоджували послідовність та перевіряли мізансцени. Деякі ідеї пропонував я, деякі – Катя. В основному концепція належить Каті Царик (режисерка концерту. – ред.), і я щиро поважаю її за це. Вона створила всі умови, щоб мені було комфортно – як, зрештою, і всім артистам".

Володимир Дантес виконав композицію з рок-опери "Біла ворона" / © instagram.com/palace.ukraine

Володимир Дантес виконав композицію з рок-опери "Біла ворона" / © instagram.com/palace.ukraine

За словам Рудинського, він вперше бачив щось подібне наживо. "Усі артисти співали виключно живим звуком, виконували пісні ексклюзивно для цього проєкту. Особливо запам’ятався фрагмент з рок-опери "Біла Ворона" у виконанні Володимира Дантеса – це було розкішно. Також виступав гурт Schmalgauzen, це мої друзі, обожнюю їхню творчість. Музику писав Дмитро Саратський, який зібрав живий оркестр. Це було вражаюче – такий репертуар, така подача. Для мене це був незвичний, але надзвичайно цікавий досвід", – поділився з ТСН.ua відомий актор.

Нагадаємо, на цьому ж концерті вперше за тривалий час Юрій Рибчинський показався на публіці з дружиною Олександрою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
38
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