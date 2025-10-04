- Дата публікації
28-річний син Грубича після поранення і втрати руки на фронті зробив заяву: "Залишаюсь у війську"
Попри ампутацію верхньої кінцівки, воїн має намір продовжувати служити Батьківщині.
Син українського ведучого Костянтина Грубича — Ярослав —поділився своїми планами на майбутнє після ампутації руки через поранення на фронті.
Зараз 28-річний військовий проходить тривалу реабілітацію. Він зізнається, що його стан значно поліпшує позитивне мислення та спілкування з близькими. Також Ярослав повідомив, що нині очікує на протезування кінцівки, яку втратив у бою понад два місяці тому. Тим не менш, військовий говорить, що продовжить стояти на захисті Батьківщини. Щоправда, точних напрямів своєї майбутньої діяльності поки не розкриває.
"На щастя, не було таких випадків, коли мені дуже він (психолог — прим. ред.) був потрібен. Намагаюсь контролювати свій стан та емоції. Бачити кращі сторони ситуації. До того ж друзі, побратими і рідні провідують. Спілкування допомагає, це окремий вид психологічної реабілітації. Залишаюсь у війську. Буду робити те, в чому є найбільш корисним. Думаю, ми щось придумаємо", — зазначив син ведучого.
