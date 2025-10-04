ТСН у соціальних мережах

Гламур
406
1 хв

28-річний син Грубича після поранення і втрати руки на фронті зробив заяву: "Залишаюсь у війську"

Попри ампутацію верхньої кінцівки, воїн має намір продовжувати служити Батьківщині.

Віра Хмельницька
Ярослав Грубич

Ярослав Грубич / © instagram.com/yaroslav_grubych

Син українського ведучого Костянтина Грубича — Ярослав —поділився своїми планами на майбутнє після ампутації руки через поранення на фронті.

Зараз 28-річний військовий проходить тривалу реабілітацію. Він зізнається, що його стан значно поліпшує позитивне мислення та спілкування з близькими. Також Ярослав повідомив, що нині очікує на протезування кінцівки, яку втратив у бою понад два місяці тому. Тим не менш, військовий говорить, що продовжить стояти на захисті Батьківщини. Щоправда, точних напрямів своєї майбутньої діяльності поки не розкриває.

Ярослав Грубич / © instagram.com/yaroslav_grubych

Ярослав Грубич / © instagram.com/yaroslav_grubych

Ярослав Грубич / © instagram.com/yaroslav_grubych

Ярослав Грубич / © instagram.com/yaroslav_grubych

"На щастя, не було таких випадків, коли мені дуже він (психолог — прим. ред.) був потрібен. Намагаюсь контролювати свій стан та емоції. Бачити кращі сторони ситуації. До того ж друзі, побратими і рідні провідують. Спілкування допомагає, це окремий вид психологічної реабілітації. Залишаюсь у війську. Буду робити те, в чому є найбільш корисним. Думаю, ми щось придумаємо", — зазначив син ведучого.

Нагадаємо, нещодавно Ярослав Грубич приголомшив своєю фізичною підготовкою та виглядом після двох місяців реабілітації.

406
