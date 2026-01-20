28-річний син Грубича показався з першим механічним протезом на руці: "Побачимо, як це працюватиме"

Костянтин Грубич із сином / © instagram.com/kostya_hrubych

Син відомого телеведучого та журналіста Костянтина Грубича показався зі своїм першим механічним протезом на руці.

Торік влітку 28-річний Ярослав втратив праву кінцівку внаслідок тяжкого поранення на фронті. Син журналіста нині минає тривалий шлях реабілітації. І ось в Ярослава вже є перший протез, а саме механічний. Наразі ветеран війни звикає до нього та вчиться ним користуватися в побуті. Пізніше Ярославу замінять протез на біонічний з кистю.

"Початки! Не лякайтесь, це механічний протез з гаком, після нього буде біонічний з кистю. Побачимо, як це все працюватиме в побуті", - поділився з підписниками Грубич-молодший.

Син Костянтина Грубича / © instagram.com/yaroslav_grubych

Тим часом користувачі у коментарях підтримали ветерана війни. Вони щиро побажали Ярославу успіхів та захоплювалися його неймовірною силою духу!

Все у вас вдасться! Ви людина неймовірної сили - сила духу та фізична сила обов'язково дадуть результат!

Хай все вдасться, ви – міць!

Респект вам за силу духу!

Нагадаємо, у липні 2025 року стало відомо, що син Костянтина Грубича дістав тяжке поранення на фронті, внаслідок якого йому довелося ампутувати руку. Нещодавно Ярослав висловився про інвалідність і заговорив про свої доходи.