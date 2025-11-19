28-річний син Грубича розповів про свій стан після втрати руки та чому планує повернутися на фронт

Костянтин Грубич та його син Ярослав / © Facebook/Костянтин Грубич

Син відомого телеведучого Костянтина Грубича відверто розповів про свій стан після втрати руки на фронті.

28-річний Ярослав Грубич у липні дістав серйозне поранення на війні, в результаті якого йому ампутували кінцівку. Наразі він перебуває на реабілітації та готується до протезування. Окрім того, хлопець вчиться жити по-новому і при цьому надихати інших та власним прикладом доводити, що таке тяжке поранення – це не вирок. Про це Ярослав Грубич розповів проєкту "Наодинці з Гламуром" на прем'єрі фільму "Вартові Різдва".

"Зараз у мене інтеграція. Головне – не падати духом. Я постійно працюю над собою у шпиталі, де я лікуюся. Надихаю, намагаюся надихати себе та інших, що такі травми – це не вирок, потрібно перебороти та йти далі", - говорить Ярослав Анні Севастьяновій.

Ярослав Грубич / © instagram.com/yaroslav_grubych

До речі, після відновлення Грубич-молодший планує повернутися на фронт, хоча й може цього не робити. Ярослав говорить, що він хоче допомогти країні під час війни та знає, як це зробити. Ба більше, навіть зараз син журналіста не лишається осторонь, а робить все можливе, аби захистити Україну від російських окупантів.

"Я планую далі повернутися служити. Я можу цього не робити, але хочу цього. Я знаю, де я можу бути якісним, я навіть зараз працюю з лікарні, допомагаю, комунікую, за телефоном працюю і намагаюся більше допомогти. Все йде далі, попри те, що я фактично фізично не можу", - зазначив Ярослав.

Нагадаємо, раніше Костянтин Грубич розповів, хто з зіркових колег підтримав його після тяжкого поранення сина. Особливо журналістові запам'ятався телефонний дзвінок від відомої акторки.