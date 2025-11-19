- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 158
- Час на прочитання
- 2 хв
28-річний син Грубича розповів про свій стан після втрати руки та чому планує повернутися на фронт
Ярослав Грубич наразі перебуває на лікуванні.
Син відомого телеведучого Костянтина Грубича відверто розповів про свій стан після втрати руки на фронті.
28-річний Ярослав Грубич у липні дістав серйозне поранення на війні, в результаті якого йому ампутували кінцівку. Наразі він перебуває на реабілітації та готується до протезування. Окрім того, хлопець вчиться жити по-новому і при цьому надихати інших та власним прикладом доводити, що таке тяжке поранення – це не вирок. Про це Ярослав Грубич розповів проєкту "Наодинці з Гламуром" на прем'єрі фільму "Вартові Різдва".
"Зараз у мене інтеграція. Головне – не падати духом. Я постійно працюю над собою у шпиталі, де я лікуюся. Надихаю, намагаюся надихати себе та інших, що такі травми – це не вирок, потрібно перебороти та йти далі", - говорить Ярослав Анні Севастьяновій.
До речі, після відновлення Грубич-молодший планує повернутися на фронт, хоча й може цього не робити. Ярослав говорить, що він хоче допомогти країні під час війни та знає, як це зробити. Ба більше, навіть зараз син журналіста не лишається осторонь, а робить все можливе, аби захистити Україну від російських окупантів.
"Я планую далі повернутися служити. Я можу цього не робити, але хочу цього. Я знаю, де я можу бути якісним, я навіть зараз працюю з лікарні, допомагаю, комунікую, за телефоном працюю і намагаюся більше допомогти. Все йде далі, попри те, що я фактично фізично не можу", - зазначив Ярослав.
▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися за цим посиланням: Де нині РОТАРУ, хто ЧОЛОВІК Лєри Мандзюк та плани ГРУБИЧА з ДАНИЛКОМ: прем’єра ВАРТОВИХ РІЗДВА
Нагадаємо, раніше Костянтин Грубич розповів, хто з зіркових колег підтримав його після тяжкого поранення сина. Особливо журналістові запам'ятався телефонний дзвінок від відомої акторки.