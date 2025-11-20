28-річний син Костянтина Грубича відверто зізнався, чи вільне його серце: "Цікавий досвід для мене"

Син Костянтина Грубича / © instagram.com/yaroslav_grubych

Син відомого телеведучого Костянтина Грубича, який нещодавно розповів про свій стан після тяжкого поранення на фронті, відверто зізнався, чи вільне його серце.

28-річний Ярослав Грубич поділився подробицями особистого життя проєкту "Наодинці з Гламуром" на прем'єрі "Вартових Різдва". Юнак зізнається, що наразі не перебуває в стосунках. Щоправда, Ярослав не приховує, що не страждає від браку уваги від жінок. Ба більше, є такі, які навіть приходять до нього до лікарні. Сам Ярослав хоч на побачення й погоджується, але вступати в стосунки не квапиться, адже вважає, що необхідно спочатку вилікуватися.

"Моє серце вільне. Я всім відповідаю, але зараз у мене вся енергія йде на лікування. Можливо, пізніше. Та й нові стосунки починати цікавіше вже з протезом. Є такі, які дуже настирливі, хочуть під'їхати до лікарні, з деякими ми бачилися. Це був цікавий досвід для мене, бо раніше у мене не було аж такої уваги. Я думаю, що це буде пізніше. Все ж таки здоровий глузд має перемогти, і треба вилікуватися", - говорить Ярослав Анні Севастьяновій.

Ярослав Грубич / © instagram.com/yaroslav_grubych

Грубич-молодший обіцяє, що коли в його особистому житті відбудуться зміни, то він про це трішки розповідатиме. Своїм прикладом Ярослав хоче доводити, що такі тяжкі травми не ставлять хрест на майбутньому, в тому числі й романтичному.

"Я буду трішки розповідати, можливо, у себе в соціальних мережах або у невеличких інтерв'ю, як відбуваються мої стосунки. Бо не всі розуміють, як це планувати та робити майбутнє з дівчиною з такими травмами. Бо тут не лише ампутація, а є багато інших нюансів, які впливають на голову", - запевнив Ярослав.

Нагадаємо, нещодавно Костянтин Грубив розповів, хто з зірок підтримав його після поранення сина на фронті. Однією з перших зателефонувала відома акторка.