28-річний син Костянтина Грубича відверто зізнався, чи вільне його серце: "Цікавий досвід для мене"
Ярослав Грубич розкрив подробиці особистого життя.
Син відомого телеведучого Костянтина Грубича, який нещодавно розповів про свій стан після тяжкого поранення на фронті, відверто зізнався, чи вільне його серце.
28-річний Ярослав Грубич поділився подробицями особистого життя проєкту "Наодинці з Гламуром" на прем'єрі "Вартових Різдва". Юнак зізнається, що наразі не перебуває в стосунках. Щоправда, Ярослав не приховує, що не страждає від браку уваги від жінок. Ба більше, є такі, які навіть приходять до нього до лікарні. Сам Ярослав хоч на побачення й погоджується, але вступати в стосунки не квапиться, адже вважає, що необхідно спочатку вилікуватися.
"Моє серце вільне. Я всім відповідаю, але зараз у мене вся енергія йде на лікування. Можливо, пізніше. Та й нові стосунки починати цікавіше вже з протезом. Є такі, які дуже настирливі, хочуть під'їхати до лікарні, з деякими ми бачилися. Це був цікавий досвід для мене, бо раніше у мене не було аж такої уваги. Я думаю, що це буде пізніше. Все ж таки здоровий глузд має перемогти, і треба вилікуватися", - говорить Ярослав Анні Севастьяновій.
Грубич-молодший обіцяє, що коли в його особистому житті відбудуться зміни, то він про це трішки розповідатиме. Своїм прикладом Ярослав хоче доводити, що такі тяжкі травми не ставлять хрест на майбутньому, в тому числі й романтичному.
"Я буду трішки розповідати, можливо, у себе в соціальних мережах або у невеличких інтерв'ю, як відбуваються мої стосунки. Бо не всі розуміють, як це планувати та робити майбутнє з дівчиною з такими травмами. Бо тут не лише ампутація, а є багато інших нюансів, які впливають на голову", - запевнив Ярослав.
Нагадаємо, нещодавно Костянтин Грубив розповів, хто з зірок підтримав його після поранення сина на фронті. Однією з перших зателефонувала відома акторка.