28-річний син Костянтина Грубича втратив кінцівку на фронті: боєць показався з ампутацією у лікарні

Костянтин Грубич

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Син легендарного ведучого Костянтина Грубича, 28-річний Ярослав Грубич, дістав поранення на фронті і втратив руку. Про це він розповів в соцмережах.

Ярослав Грубич опублікував у себе в Instagram фото на лікарняному ліжку. На ньому видно, що юнак втратив праву руку. Він також розповів, що на деякий час втратив слух, ймовірно, через контузію.

Ярослав Грубич дістав поранення / © facebook.com/yarhrubych

"Недавно вписав другий день народження/ вижив… Лівою рукою навчаєшся швидко, якщо мати бажання, але вже обіцяють, як сказали, "нову сексуальну ручку". А може я погано почув, бо слух втратив на деякий час, самі розумієте… Додатково реанімації, уколи, наркози… Так, друзі, пережив дещо страшне цього тижня, але здаватися не можна. Тримайтесь … і нас не здолати. Дякую рідним, друзям за слова підтримки", — написав Ярослав Грубич.

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Ведучий Костянтин Грубич вже прокоментував сумну звістку: "Прийде час, і ви почуєте про цю історію. Поки що лікування, реабілітація, нове життя, але з Україною і для України. Наш син Ярослав живий, хоча звикати до нового стану ще довго. Якщо можливо. Він надзвичайно мужній і цілісний. Я здивований і надзвичайно пишаюся. Тяжко усім, але з такими людьми ми нездоланні. Ви знаєте, хто винен…".

Скриншот допису Костянтина Грубича

Нагадаємо, інформація про те, що син Костянтина Грубича долучився до лав ЗСУ, була оприлюднена у червні цього року. Журналіст у Facebook зробив репост світлини, де його син Ярослав зображений у військовій формі. Кадр Грубич підписав лиш двома словами: "Рідна кров". За словами Грубича, рішення сина не було спонтанним. Такі розмови в їхній родині велися вже декілька років.

До слова, раніше ведучий зізнався в проєкті "Наодинці", що вони з дружиною неабияк хвилюються за сина, і їхнє єдине бажання – щоб з Ярославом було все добре.

Нагадаємо, 11 років тому в родині Костянтина Грубича сталася трагічна подія – у липні 2014 року його 17-річну доньку Ольгу збив автомобіль. Водія, що скоїв цю аварію, так і не вдалося знайти.

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