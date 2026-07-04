28-річний син Памели Андерсон одружився й зіграв розкішне весілля: перші фото з церемонії

Памела Андерсон і її син Ділан Джаггер Лі / © Getty Images

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Син голлівудської акторки Памели Андерсон та музиканта Томмі Лі — 28-річний Ділан Джаггер Лі — офіційно одружився зі своєю коханою, дизайнеркою інтер’єрів Паулою Брусс.

Закохані влаштували романтичну церемонію в розкішному маєтку в районі Ле-Парк у французькому Сен-Тропе — саме там, де рік тому вони заручилися. Про подробиці свята молодята розповіли виданню Vogue — за посиланням можна переглянути більше фото.

Весілля відбулося в камерній атмосфері серед найближчих друзів і родини. Підтримати нареченого приїхали його знамениті батьки — Памела Андерсон та Томмі Лі, а також старший брат Брендон Лі. За словами Ділана, найемоційнішим моментом стало те, як його обраниця йшла до вівтаря.

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«Побачити мою прекрасну дружину, яка йшла до мене серед саду польових квітів, було здійсненням мрії», — поділився 28-річний син Памели.

Весілля Ділана Джаггера Лі / © instagram.com/pamelaanderson

Для церемонії 25-річна Паула обрала пишну білу сукню, прикрашену візерунками квітів. Над образом наречена працювали разом сі своєю мамою та свекрухою Памелою Андерсон, надихаючись французьким кінематографом.

«Я така щаслива за Ділана. Іноді мене зненацька наздоганяють сльози — сльози щастя», — зворушила зірка.

Весілля Ділана Джаггера Лі

Наречена Ділана Джаггера Лі з подругами

Цікаво, що напередодні церемонії зірка розповідала, що син мав до неї особливе прохання. Ділан попросив маму повернутися до її фірмового образу блондинки саме на його весілля і вона погодилася.

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Зазначимо, що Ділан Джаггер Лі є молодшим сином Памели Андерсон і Томмі Лі, шлюб яких тривав від 1995 до 1998 року. Попри розлучення, колишнє подружжя зберегло теплі стосунки з дітьми та разом розділило один із найважливіших моментів у житті сина.

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