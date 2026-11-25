Тарас Яремій / © instagram.com/taras_yaremiy

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Відомий український гуморист Тарас Яремій вперше розповів, як у нього діагностували онкологію.

Комік стикнувся з онкологічним захворюванням, коли був дитиною. Про це він відверто розповів в інтерв’ю Івану Казаркіну. 28-річний Тарас Яремій пригадує, що в дитинстві пройшов курс хіміотерапії та переніс дві операції. На тлі цього в гумориста була інвалідність до 2022 року.

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«Я був малим, я був малою дитиною, в мене була онкологія. У мене були хіміотерапії, дві операції. Все переніс. У мене була інвалідність до 2022 року. Все добре закінчилося», — говорить комік.

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На щастя, онкологія не залишила після себе наслідків. Щоправда, тепер комік з тривогою ставиться до свого організму та нетипових симптомів. Ба більше, 2022 року Тарас Яремій навіть вважав, що онкологія повернулась. На щастя, діагноз не підтвердився. Сам комік регулярно перевіряє свій організм.

Тарас Яремій / © instagram.com/taras_yaremiy

«Наче наслідків немає, але я постійно перевіряюсь. Був єдиний нюанс, що 2022 року я себе накрутив, що онкологія повернулася. Коли я думав, що вона повернулась, я дуже сильно себе накрутив. Коли потім виявилося, що це не онкологія, я дуже сильно радів», — зізнається комік.

Нагадаємо, нещодавно режисер Олексій Комаровський зізнався, що в нього діагностували рак шкіри. Знаменитість переніс вже третю операцію на обличчі та показав, який вигляд має.

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