29-річна дівчина Аль Пачіно поділилася першим фото їхнього сина

Обраниця голлівудського актора Аль Пачіно, 29-річна Нур Альфалла, поділилася першою світлиною з їхнім сином Романом.

Молода матуся опублікувала перше фото з хлопчиком на своїй сторінці в Instagram. Щоправда, обличчя сина Нур все ж поки вирішила не показувати на широкий загал та сфотографувала лише його маленьку ручку.

"Усе моє серце і найбільше благословення в моєму житті. Роман", - підписала світлину обраниця актора.

Син Аль Пачіно / Фото: instagram.com/nooralfallah

Нагадаємо, що про народження сина в 83-річного Аль Пачіно та його дівчини стало відомо у червні цього року. Цю інформацію офіційно підтвердив представник пари.

Для зірки "Хрещеного батька" Роман став четвертою дитиною, а ось Нур стала мамою вперше. Для зірки поява сина стала справжнім дивом, адже протягом багатьох років Пачіно думав, що більше не зможе мати дітей.

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