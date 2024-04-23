29-річна дружина Віктора Павліка розповіла про стосунки зі свекрухою та показала фото з нею

Дружина співака Віктора Павліка, бізнесвумен та блогерка Катерина Реп’яхова розповіла про стосунки зі свекрухою Олександрою Григорівною.

У своєму фотоблогу дружина Павліка вирішила відповісти на найцікавіші запитання підписників. Зокрема, одним з таких виявилося запитання про її стосунки з родиною Віктора. За словами Катерини, вона чудово ставиться до його рідних. І додала, що вже скоро з чоловіком поїде провідати Олександру Григорівну до Теребовлі, що в Тернопільській області.

Окрім того, блогерка показала світлину, на якій Віктор Павлік позує з мамою. На зображенні щаслива родина постає у садку поблизу будинку рідної людини співака.

Віктор Павлік з родиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Аякже! У понеділок будемо в Теребовлі", - написала Реп'яхова.

Втім, раніше Катерина розповідала, що з деякими родичами чоловіка вона все ж має певні непорозуміння. Зокрема, донька Павліка Христина не бачиться з його дружиною Катериною. Хоч, за словами бізнесвумен, вони й у дружніх стосунках, але ніколи не перетинаються. Причин блогерка називати не стала.

Нагадаємо, нещодавно 40-річний син Віктора Павліка від попередніх стосунків розсекретив, де проживає та чим займається. Також Олександр після ювілею публічно звернувся до батьків.

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