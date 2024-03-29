29-річна дружина Віктора Павліка вперше зізналася, чому їй робили операцію

Катерина Реп'яхова також розповіла про самопочуття.
Дружина співака Віктора Павліка, бізнесвумен та блогерка Катерина Реп’яхова вперше зізналася, що саме їй робили під час операції.
Так, блогерка за декілька годин після операції вийшла на зв'язок з підписниками й поділилася подробицями у фотоблозі. За словами Катерини, вона перенесла пластику й лікування ерозії шийки матки. Операція тривала дві години. До того ж бізнесвумен наголосила іншим про важливість вчасного обстеження жіночого здоров'я.
"Операція тривала майже дві години, мама вже хвилювалася. У мене була пластика, а також лікування ерозії шийки матки. На кожні 15 тис. ерозій одна переростає в рак. Тому, дівчата, дбайте про себе та живіть своє найкраще життя", — звернулася до підписниць Катерина.
Також дружина Павліка зізналася, що ця операція у порівнянні з ринопластикою, яку вона робила рік тому, минула легше. Як повідомила блогерка, цього разу їй було легше вийти з наркозу й наразі її турбує лише легке запаморочення.
"Я вже майже відійшла від наркозу. Набагато легше, ніж після ринопластики. Хоча в голові ще паморочиться, але головне — є кава", — з гумором прокоментувала Катерина.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп’яхова ділилася першими кадрами з лікарні й робила огляд своєї палати в приватній клініці Києва.
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