29-річна дружина Віктора Павліка зізналася, як коханий реагує на її бажання народити другу дитину

Дружина співака Віктора Павліка, бізнесвумен та блогерка Катерина Реп’яхова чесно відповіла, як її 58-річний чоловік ставиться до поповнення у родині.

За словами Катерини, хоч вона й не проти народити другу дитину, але її обранець не у захваті від такої ідеї. Співак пояснює таку позицію своїм віком. Втім, блогерка попри все рішуче налаштована на другу донечку.

"Віктор Франкович каже, що він старий і не витримає. А я, звісно, хочу ще дітей. Хочу ще дуже донечку. Головне, що я хочу, а все інше вже…", - поділилася дружина Павліка у коментарі програмі "Ранок у великому місті".

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Зазначимо, подружжя вже виховує дворічного сина Михасика. Наразі хлопчик проходить тривале лікування зі спеціалістами, які покращують мовленнєвий апарат, адже є немовленнєвою дитиною. Втім, як пояснює зіркова мама, успіхи за рік занять вже є. Так, Михасик щоденно відвідує заняття з нейрокорекції і логопеда-дефектолога.

Нагадаємо, нещодавно Катерину Реп’яхову розкритикували підписники за її образ на світському заході. Блогерка майстерно відповіла на закиди.

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